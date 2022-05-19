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Adana'da yangın çıkan depodaki tüpler bomba gibi patladı! İşte o anlar...

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde bir evin altında mutfak tüpü deposu olarak kullanılan bölümde çıkan yangın sonrası tüplerin bomba gibi patlaması anbean görüntülendi.

Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde M.A'ya ait evin mutfak tüpü deposu olarak kullanılan kısmında meydana geldi. İddiaya göre mutfak tüpü deposu olarak kullanılan yerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, mutfak tüpleri de bomba gibi patlamaya başladı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşananlar ise anbean vatandaşlar tarafından görüntülendi. Patlama nedeniyle bazı tüpler çevreye saçılırken, polis ekipleri evin bulunduğu sokakta önlem aldı. İtfaiye ekipleri de patlama sonucu çıkan yangını söndürdü. Hasar oluşan depoda meydana gelen patlamanın sebebi araştırılıyor.

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