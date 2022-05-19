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19 Mayıs 2022 itibariyle benzine büyük zam geldi benzinin litre fiyatı 24 liraya dayandı

19 Mayıs 2022 itibariyle benzine büyük zam geldi benzinin litre fiyatı 24 liraya dayandı

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış 19 Mayıs 2022 itibariyle benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bugün itibariyle benzinin litre fiyatı İstanbul'da 23.87 TL'ye yükseldi.

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Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası benzin fiyatlarına bir gün arayla ikinci büyük zam yapıldı. Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha arttı.

Benzin litre fiyatı
Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa; Ankara'da 23,96 ve İzmir'de ise 23 lira 99 kuruşa yükseldi.

Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL

Benzin: 23,87 TL
Motorin (Mazot): 22,09 TL
LPG: 11,04 TL

ANKARA
Benzin: 23,96 TL
Motorin (Mazot): 22,17 TL
LPG: 11,23 TL

İZMİR
Benzin: 23,99 TL
Motorin (Mazot): 22,14 TL
LPG: 11,04 TL

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