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Ümraniye’de 3 katlı binada yangın çıktı, kiracı ve ev sahibi birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniye’de 3 katlı binada yangın çıktı, kiracı ve ev sahibi birbirine girdi

Ümraniye’de 3 katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle kiracı ve ev sahibi birbirine girdi.

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Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde saat 08.00 sıralarında 3 katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Evde büyük oranda maddi hasar oluşurken, yangın nedeniyle ev sahibi ve kiracılar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kiracıları ve ev sahibini polis ekipleri ayırdı.

Hüseyin Taşdemir isimli bir vatandaş, “Baktık, apartmandan dumanlar çıkıyor. Etrafta insanlar zaten bağrışmaya başladı. Biz de yukarı çıktık. Evde tüp var dediler, tüpü almaya yukarı çıktık. Tüpü aldık, yangına ilk etapla müdahalemizi yaptık. Ama sönmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdik. O şekilde söndürdüler. Allah’a şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.

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