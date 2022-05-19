BIST 2.394
DOLAR 15,96
EURO 16,74
ALTIN 931,58
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Arda Turan'a büyük şok! Hapis istemiyle dava açıldı

Arda Turan'a büyük şok! Hapis istemiyle dava açıldı

Futbolcu Arda Turan‘ın Bayrampaşa’da büyüdüğü evde kaçak kat bulunduğu tespit edildikten sonra Turan’ın annesi Yüksel Turan’a hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı’nda görevli çalışanlar futbolcu Arda Turan’ın ailesinin yaşadığı ikamette inceleme yaptı. Takvim’in haberine göre 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde yapılan gerekli incelemelerde binanın çeşitli yerlerine sonradan kaçak kat çıkıldığı tespit edildi. 24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3’üncü kattan oluşan binanın iskanlı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bir çatı katı yapıldığı tespit edildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İncelemeler sonunda Bayrampaşa ilçesinde bulunan futbolcu Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan’a kayıtlı bulunan binada kaçak yapılaşmaya gidildiği anlaşıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Yüksel Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme yapılan yargılamada söz konusu kaçak yapılaşmanın yerinde incelenerek keşifte bulunulmasına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti
Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti
İzmir'de bir doktora 5 kişi birden saldırdı kliniğin üst katında meğer...
İzmir'de bir doktora 5 kişi birden saldırdı kliniğin üst katında meğer...
Acı haberle Tarkan kahroldu! Cem Dermanlı hayatını kaybetti
Acı haberle Tarkan kahroldu! Cem Dermanlı hayatını kaybetti
Mars keşif aracı InSight'ın birkaç ay ömrü kaldı
Mars keşif aracı InSight'ın birkaç ay ömrü kaldı
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Aynı evde yaşadığı eski kocasına dehşeti yaşattı!
Aynı evde yaşadığı eski kocasına dehşeti yaşattı!
Kadıköy Belediyesi zabıta ve mühendislerin rüşvet için sabit fiyat tarifesi istediği ortaya çıktı
Kadıköy Belediyesi zabıta ve mühendislerin rüşvet için sabit fiyat tarifesi istediği ortaya çıktı
Benzine zam geldi benzinin litre fiyatı 24 liraya dayandı
Benzine zam geldi benzinin litre fiyatı 24 liraya dayandı
Miçotakis ABD Kongresi'nde 42 dakikada 37 kez alkışlandı bu kadarını kendisi de beklemiyordu
Miçotakis ABD Kongresi'nde 42 dakikada 37 kez alkışlandı bu kadarını kendisi de beklemiyordu
Murat Kurum'dan canlı yayında konut müjdesi: Cumhurbaşkanımız yeni projeyi açıklayacak
Murat Kurum'dan canlı yayında konut müjdesi: Cumhurbaşkanımız yeni projeyi açıklayacak