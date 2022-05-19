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Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti

Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti

 OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) sınıfta ders anlattığı esnada kalp krizi geçiren öğretim üyesi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök (44), sınıfta ders anlattığı sırada kalp krizi geçirdi. Gök’ün kalp krizi geçirdiğini fark eden öğrenciler kalp masajı yapmaya başladı. Öğrenciler tarafından haber verilmesi üzere fakülteye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat Gök, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

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