BIST 2.394
DOLAR 15,97
EURO 16,80
ALTIN 932,96
HABER /  DÜNYA

Eski ABD Başkanı Bush'un Irak'la ilgili dil sürçmesi gündem oldu Allah söyletti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski ABD Başkanı Bush'un Irak'la ilgili dil sürçmesi gündem oldu Allah söyletti

Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush'un Ukrayna yerine "Bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Abone ol

Eski ABD Başkanı Bush'un Dallas'ta dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmadaki dil sürçmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2003 yılında Irak'ın işgalini başlatan Bush, konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterirken, bir cümlesinde Ukrayna yerine Irak deyince salonda ilginç anlar yaşandı.

Bush, konuşmasında, "Bunların sonucu, Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu." ifadesini kullandı.

Salonda derin bir sessizlik oldu
Yaptığı yanlışı fark edince hafif gülümsemeyle sözlerini "Yani Ukrayna'yı" diye düzelten Bush'un Irak gafı karşısında salonda önce derin bir sessizlik olurken, devamında Bush'un "Irak'ı da... Her neyse." demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Bush'un Irak'ın işgaliyle ilgili videosu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, pek çok kişi "Irak'ı işgal eden Bush'un bilinçaltının sözlerine yansıdığına" vurgu yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Van’ın el değmemiş adası Çarpanak bahar aylarında görenleri büyülüyor
Foto Galeri Van’ın el değmemiş adası Çarpanak bahar aylarında görenleri büyülüyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı
Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı
UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'i penaltılarda deviren Eintracht Frankfurt şampiyon oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'i penaltılarda deviren Eintracht Frankfurt şampiyon oldu
Rasim Öztekin’in eşiyle aşkları ve sanat yaşamının bilinmeyenleri kitap oldu
Rasim Öztekin’in eşiyle aşkları ve sanat yaşamının bilinmeyenleri kitap oldu
Elazığ'da genç kızın şüpheli ölümü! İnşaat işçileri buldu
Elazığ'da genç kızın şüpheli ölümü! İnşaat işçileri buldu
Türkiye 18 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 18 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş iddiası: Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş iddiası: Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
Çavuşoğlu ve Kalın'dan İsveç ve Finlandiya mesajı: Endişelerimiz giderilmeli
Çavuşoğlu ve Kalın'dan İsveç ve Finlandiya mesajı: Endişelerimiz giderilmeli
Türkiye ilk vetosunu koydu! Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik müzakereleri engellendi
Türkiye ilk vetosunu koydu! Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik müzakereleri engellendi
Mesut Özil'in menajeri: Oyuncum Fenerbahçe'de kalacak
Mesut Özil'in menajeri: Oyuncum Fenerbahçe'de kalacak