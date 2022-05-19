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Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı

Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda borunun içerisine gizlenmiş uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak İstihbarat çalışması sonucunda bir şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

M.A. isimli şahsı takibe alan ekipler, ilçeye bağlı Kargalı kırsal Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.

Operasyonda evin değişik bölgelerinde dedektör köpeklerin de desteğiyle arama yapıldı. Arama sonucu garaj olarak kullanılan bir odadaki atık su borusunun içerisine gizlenmiş 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği, 306 adet uzun namlulu silah mermisi, 561 tabanca mermisi, 5 adet uzun namlulu silah şarjörü, 7 adet çivi uçlu beyzbol sopası, 2 adet hücum yeleği, 1 adet oluklu bıçak ele geçirildi.

Şahsı eşi N.A.’nın yapılan üst aramasında ise 2 adet tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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