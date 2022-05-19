UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'i penaltılarda deviren Eintracht Frankfurt şampiyon oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk defa Alman ve İskoç takımlarını karşı karşıya getiren final maçında penaltı atışları sonunda Glasgow Rangers'ı 6-5 yenen Eintracht Frankfurt kupanın sahibi oldu.

Abone ol

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi Eintracht Frankfurt özellikle ilk 20 dakikada rakip kaleye en çok giden takım oldu. İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ise kontrataklarla hızlı çıkmaya çalışsa da, defansı geçmeyi başaramadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı hücumda daha etkili başlayan Rangers, 57. dakikada Frankfurt defansındaki büyük hatayla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayan Aribo ile golü buldu. Geriye düştükten sonra rakip kaleye daha çok gelen Alman takımı 69. dakikada sol kanattan Kostic'in yerden gelen ortasında kale çizgisine yakın bir yerde, defansın hatasını iyi değerlendirerek ayağını koyan Kolombiyalı futbolcusu Borre'nin golüyle skora eşitliği getirdi. Maçın normal süresinin 1-1 sona ermesiyle uzatmalara gidildi.

Karşılaşmanın son dakikalarında Rangers art arda önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı. Her iki takımın oyuncularının oldukça yorgun olduğunun gözlendiği uzatma dakikalarında gol gelmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine karşı 5-4'lük üstünlük sağlayan Eintracht Frankfurt kupanın 2021-2022 sezonundaki sahibi oldu. Frankfurt'un kalecisi Kevin Krapp final maçının en iyi futbolcusu seçildi.

Frankfurt 42 yıl sonra Avrupa'da kupa kazandı

Avrupa'da 4. kez final maçı oynayan Frankfurt, 3. kez bir Avrupa kupasını müzesine götürdü. Avrupa'da bu sezon namağlup olarak kupanın sahibi olan Frankfurt bu kupada Chelsea ve Villarreal'in ardından yenilgisiz kupayı kazanan 3. takım olma unvanını aldı. Frankfurt son olarak 42 yıl önce 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Alman takımı ayrıca 1966-1967'de UEFA Intertoto Kupası'nın da sahibi olmuştu.

Küllerinden doğan Glasgow Rangers finali penaltılarda kaybetti

Futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan ve bu yıl 120. kuruluş yıldönümünü kutlayan Glasgow Rangers son yıllarda inanılmaz bir değişim yaşadı. 2011-2012 sezonu sonunda İngiltere maliyesine 35 milyon avroluk borçla iflas eden ve 4.lige düşen İskoçya'nın köklü kulübünü satın alan İngiliz iş insanı Charles Green ekonomik sebeplerden dolayı kulübün ismini Glasgow Rangers'dan The Rangers Football Club olarak değiştirdi. Art arda üst liglere çıkan Rangers, 2016 yılında İskoçya 1. ligine geri döndü. Bu zamana kadar tarihindeki tek Avrupa kupasını 1972'de Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak elde eden Rangers, Avrupa'daki 6. final maçında penaltılarda kaybetti.