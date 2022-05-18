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Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Gökhan Töre, Samsunspor ile anlaştı

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Gökhan Töre, Samsunspor ile anlaştı

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan ve sözleşmesi sona eren Gökhan Töre, Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor 1+1 yıllığına el sıkıştı.

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Beşiktaş'ta son olarak 18 Ocak'ta oynanan Fatih Karagümrük maçında 11 dakika süre alan Gökhan Töre 5 aydır formaya hasret. Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu sadece 327 dakika süre aldı ve gol katkısında bulunamadı.

Gelecek sezon Süper Lig hedefiyle iddia bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona erecek Gökhan Töre ile her konuda anlaştı.

1+1 yıllık anlaşma
Önümüzdeki sezon doğrudan Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek Gökhan Töre ile prensipte anlaştı. Samsunspor yönetimi, Gökhan Töre'nin menajeriyle 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

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