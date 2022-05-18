ABD'nin F-16 satışına yeşil ışık yakması sonrası Türkiye karşıtı lobiler harekete geçti

ABD'nin F-16 satışına yeşil ışık yakması Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirdi. Beyaz Saray'a yapılan çağrıda satışın durdurulması istendi.

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TÜRKİYE, ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvurusunu yapmıştı. ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi F-16 satışı konusunda kongreye ön bilgilendirmede bulundu. Amerikan basınında yer alan haberlere göre kongreden Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesi istendi.

"F-16 talebini reddedin"

Bunun üzerine ABD'de faaliyet yürüten ve aralarında Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) de bulunduğu Türkiye karşıtı lobiler F-16 satışına karşı itirazlarını dile getirdi. Senato, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi liderlerinden Biden yönetiminin Türkiye'ye 40 F-16 avcı uçağı ve modernizasyon kitlerini satma talebini reddetmeleri istendi.

Yapılan çağrıda 'bu silah sistemlerinin ABD çıkarlarını ve Amerikan değerlerini baltalayacak şekilde konuşlandırılacağı' savunuldu. "Türkiye'ye yapılacak herhangi bir Amerikan silah satışının dar bir şekilde tanımlanmış yasal koşullarla ve iki taraflı olarak kabul edilen kısıtlamalarla gerçekleştirilmesini istiyoruz" ifadesi kullanıldı. Türkiye hakkında asılsız iddialar da öne sürülerek, "Türkiye, NATO ittifakının birlik çıkarlarını ve ABD ulusal güvenlik çıkarlarını neredeyse her gün baltalıyor" denildi.