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ABD'li amiral Ruslara esir mi düştü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Büyük gürültü kopar

ABD'li amiral Ruslara esir mi düştü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Büyük gürültü kopar

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD özel birlik eski komutanlarından Amiral Eric Olson'un Ruslar tarafından esir alındığı iddiası üzerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Rusya-Ukrayna savaşını 'generaller savaşı' olarak nitelendiren Ağar, ABD'li amiralin esir alındığı iddiasının doğru olmasının halinde büyük bir gürültü kopacağını söyledi.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal devam ederken ABD'li Amiral Eric Olson'un Ruslar tarafından esir alındığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Doğruysa büyük bir gürültü kopar"
Rusya-Ukrayna savaşını 'generaller savaşı' olarak nitelendiren Ağar, ABD özel birlik eski komutanlarından Amiral Eric Olson'un esir alındığı iddiasının doğru olmasının halinde büyük bir gürültü kopacağını söyledi. Ağar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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