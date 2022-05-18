ABD'li amiral Ruslara esir mi düştü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Büyük gürültü kopar
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD özel birlik eski komutanlarından Amiral Eric Olson'un Ruslar tarafından esir alındığı iddiası üzerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Rusya-Ukrayna savaşını 'generaller savaşı' olarak nitelendiren Ağar, ABD'li amiralin esir alındığı iddiasının doğru olmasının halinde büyük bir gürültü kopacağını söyledi.Abone ol
RUSYA'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal devam ederken ABD'li Amiral Eric Olson'un Ruslar tarafından esir alındığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Doğruysa büyük bir gürültü kopar"
Rusya-Ukrayna savaşını 'generaller savaşı' olarak nitelendiren Ağar, ABD özel birlik eski komutanlarından Amiral Eric Olson'un esir alındığı iddiasının doğru olmasının halinde büyük bir gürültü kopacağını söyledi. Ağar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Şimdi soru şu:— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) May 18, 2022
ABD ne yapacak?
Sahip mi çıkacak, Ruslara bırakacak?
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Mariupol çatışmalarının başında menşei meçhul bazı figürler helikopterlerle bölgeden sıyrılmaya çalışmış, Ruslar ateş altına almış, düşürdüğü helikopterler olmuş, sıyrılamayanların geride sıkışıp kalmıştı.