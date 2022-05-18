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UFO'lar için 50 yılın ardından toplandılar: Milli güvenlik tehdidi

UFO'lar için 50 yılın ardından toplandılar: Milli güvenlik tehdidi

ABD’de 50 yılı aşkın bir sürenin ardından “tanımlanamayan hava olayları” ile ilgili düzenlenen toplantıya katılan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andre Carson, "UFO'lar, potansiyel bir milli güvenlik tehdidi" dedi.

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ABD’de 50 yılın ardından ilk kez “tanımlanamayan hava olaylarını” (UAP) ele almak üzere halk kongresi düzenlendi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andre Carson tarafından yapılan açıklamada, tanımlanamayan hava olayları olarak adlandırılan UFO cisimlerinin “potansiyel bir milli güvenlik tehdidi olduğu ve bu şekilde ele alınmaları gerektiği” aktarıldı.

Konunun uzun süredir beklemeye alındığını ve gerekli çalışmaların yapılmadığını söyleyen Carson, “Bugün daha iyi biliyoruz. UAP’ler açıklanamıyor bu doğru ama gerçekler. Araştırılmaları gerekiyor. Ayrıca ortaya çıkardıkları tehditlerin de hafifletilmesi gerekiyor” dedi.

400’e yakın ihbar
ABD İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savunma Müsteşarı Ronald Moultrie ve Deniz İstihbarat Müdür Yardımcısı Scott Bray’in katıldığı toplantıda, pilotlar ve hizmet yetkilileri tarafından 400’e yakın tanımlanamayan hava olayının bildirildiği açıklandı. Hükümetin geçen yıl yayınladığı raporda, 2004’ten beri 140’dan fazla UAP ihbarının yer aldığı belirtilmişti.

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