Mesajla gelen eski sevgili cinayeti! Her şey bu sözle başladı: "Yatakta iyi değilsin"

İZMİR'de Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Alper Akkaş'ın, eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı Muzaffer Tüz (26) tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

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Konya'da yaşayan Muzaffer Tüz'ün 650 km yol kat ederek Konya'dan Çeşme'ye geldiği ve Akkaş'ı öldürdüğü belirlendi. Sabah'ın ulaştığı ifadesinde şüpheli Tüz, "Konya'da yaşayan kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Bana sosyal medyadan 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' diye mesaj attı. Bu beni çılgına çevirdi. Bu nedenle Çeşme'ye geldim" dediği anlaşıldı.

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde Musalla Mahallesi'ndeki Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 27 yaşındaki Uzman Çavuş Alper Akkaş ile eski kız arkadaşının yeni sevgilisi 26 yaşındaki Muzaffer Tüz arasında sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Konya'da yaşayan Muzaffer Tüz otobüse atlayarak Konya'dan Çeşme'ye geldi. Çeşme Otogarı önünde buluşan ikilinin kavgasında kan aktı. Tüz, Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü.Olay sonrası taksiye binen Muzaffer Tüz, İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, Çeşme polisi harekete geçti. Bir görgü tanıdığından yola çıkan Çeşme polisi şüphelinin taksi ile İzmir'e gittiğini belirledi. Taksi şoförü ile irtibat kuran Çeşme polisi konum bilgisi istedi. Taksi şoförünün konum vermesi üzerine Balçova'dan giriş yapan şüpheli Tüz, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.

"Beni çılgına çevirdi"

Tutuklanan Tüz ile Akkaş arasında sosyal medya üzerinden mesajlaşmalar ile tartışma yaşandığı, Akkaş'ın Tüz'e 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' demesi üzerine kavganın büyüdüğü ortaya çıktı.

Konya'da yaşayan Tüz'ün 650 km yol kat ederek Konya'dan Çeşme'ye geldiği ve Akkaş'ı öldürdüğü belirlendi. İfadesinde şüpheli Tüz, "Konya'da yaşayan kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Bana sosyal medyadan 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' diye mesaj attı. Bu beni çılgına çevirdi. Bu nedenle Çeşme'ye geldim" dediği anlaşıldı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir görgü tanığından yola çıkarak taksiye bindiğini tespit ettiği şüpheli Tüz'ü bağlantı kurulan taksi şoförünün konum bilgisi vermesi üzerine kıskıvrak yakaladığı öğrenildi.