En ucuz sigara 40 lira rakı 570 lira olacak! Kararı cumhurbaşkanı verecek

İçki ve sigaraya gelen yüksek zamlar şimdi de temmuzdaki ÜFE oranından nasibini alacak. İçki ve sigaraya temmuz ayında açıklanacak ÜFE oranında zam gelirse eğer en ucuz sigara 22 TL’den 40 liraya, litrelik rakı 390 liradan 570 liraya çıkacak.

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Yılın başından bu yana yüzde 50 civarında zamlanan sigara ve alkollü içkilere asıl büyük zam temmuzda bekleniyor. Enflasyondaki olağanüstü tırmanış temmuzda hem içki hem de sigara üzerindeki ÖTV'ye otomatik zam olarak yansıyacak. Sözcü'nün haberine göre bugün 22 liraya satılan en ucuz sigara 1 Temmuz'dan itibaren 40 liraya, litrelik rakı da 390 liradan 570 liraya fırlayacak.

İçki ve sigaranın ÖTV'sine ocak ayında yüzde 47.40 zam yapıldı. Bu zam fiyatların yüzde 50'ye varan oranlarda artmasına yol açtı.

Henüz 4 aylık dönemde ÜFE yüzde 39.23'e ulaştı. Bu hızla giderse 6 ayda yüzde 60-70 bandına ulaşacak ÜFE içki ve sigaraya zam olup yağacak. Hesaplamalara göre en ucuz sigara, ÜFE'nin yüzde 60'a çıkması halinde 37 lira, yüzde 70'e çıkması halinde 40 lira olacak. En pahalı sigara da 51 lirayı görecek.

Kararı cumhurbaşkanı verecek

Her yılın ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen otomatik ÖTV zammının uygulanıp uygulanmayacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. ÜFE zammını düşük tutma ya da tümden iptal etme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının bu temmuzda ne yönde karar vereceği merakla bekleniyor. ÜFE'nin aynı şekilde fiyatlara yansıtılması halinde kaçağın ve insan ölümlerinin artmasından endişe ediliyor. Sigara ve içki zamları enflasyonu da tetikliyor.