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Çip fiyatlarına zam geliyor! Elektronik ürünlerin fiyatları artacak

Çip fiyatlarına zam geliyor! Elektronik ürünlerin fiyatları artacak

Elektronik çipler modern dünyanın yapıtaşları arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisiyle başlayan çip krizi henüz sona ermedi. Sektörde halihazırda bir talep patlaması yaşanırken çip üreticileri 2022'ye zamlarla girdi ve 2023 için de zam planlanıyor. 

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Çip krizi devam ederken üreticilerden zam haberleri geliyor. Son iddialara göre Samsung çip fiyatlarını yüzde 20 artırmak için müşterileriyle görüşmelere başladı.

Bloomberg'de yer alan iddialara göre dünyanın en büyük çip üreticilerinden Samsung çip fiyatlarına zam yapacak. Müşterileriyle ön görüşmelere başlayan Güney Koreli teknoloji devinin çip fiyatlarına yüzde 20 zam yapacağı iddia edildi. 

Akıllı telefonlar, arabalar, beyaz eşya, bilgisayarlar gibi tüketim ürünlerinin halihazırda en pahalı parçaları arasında çipler de bulunuyor. Fiyatlardaki bu artış nedeniyle tüketim ürünlerinin de zamlanması bekleniyor. 

Samsung, Tayvanlı TSMC'nin ardından dünyanın en büyük çip üreticisi. TSCM'nin tahminlerine göre çip satışları 2022'nin 2. çeyreğinde yüzde 37 artış gösterecek. Buna rağmen çip üretim kapasitesindeki artış ise bu oranın oldukça gerisinde kalacak. 

Samsung'un Nisan ayı başında yaptığı değerlendirmeye göre şirketin çip talebi, üretim kapasitesinden oldukça fazla. Bu da yakın zamanda yeni bir çip eksikliği sorununa neden olacak. 

TSMC, 2022 yılına girerken yüzde 20'lik zam yapma kararı almıştı. 2023'te de yüzde 5 ila 8 arasında değişen yeni bir zam öngörülüyor. 

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