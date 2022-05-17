Ünlü anketçiden bomba kulisler! 30 kadar milletvekili İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partileriyle görüşüyor

Siyaset kulisleri hızlandı. MAK Araştırma'nın Başkanı ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, özellikle muhalefet partileriyle temasa geçen milletvekili ve üst düzey bürokratlarla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. 30 kadar milletvekilinin 6'lı Masa'da oturan liderlerin partileriyle görüştüğünü ancak isimlerini vermeyeceğini öne sürdü.

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MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat’tan bomba kulisler geldi. Parti değiştirme hazırlığı yapan ve başka partilerle görüşen milletvekilleri olduğunu belirten Mehmet Ali Kulat, “Kimlerin DEVA Partisi ile kimlerin Gelecek Partisi ile kimlerin İYİ Parti ile görüştüğünü ve sayılarını bana sormayın” dedi.

30 kadar milletvekili ve bazı üst düzey bürokratlar

Paylaşımında dikkat çeken bir dil kullanan Kulat, 30 kadar milletvekilinin parti değiştirmeye hazırlandığını ima ederken, üst düzey bazı bürokratların da muhalefetle gizlice görüşmeler yaptıklarını öne sürdü.

O bürokratların, görüştükleri partilere, “biz aslında sizdeniz” dediklerini iddia eden Kulat, “kan kaybeden partiler” diyerek AK Parti ve MHP’yi işaret edip o partilerde bazı üst düzey milletvekillerinin de üstünün çizildiğini ifade etti.İşte MAK Araştırma Başkanı Kulat’ın o paylaşımları:

Parti değiştirme hazırlığında olan milletvekilleri

Parti değiştirme hazırlığı olan, bunun için görüşme yapan, kulis yapan / yaptıran Milletvekillerini neden bana soruyorsunuz? Ne bileyim ben; kimler @devapartisi ile? @GelecekPartiTR ile? Kaç kişi @iyiparti ile? görüşüyor / görüştü? 20 kişi mi 30 kişi mi? Hiiiç ilgilenmiyorum.

Kelli felli bürokratlar, muhalefetle gizli kapaklı görüşüyor

Hayır yani bunu söylesem bu seferde kelli felli bürokratların kurdukları kontakları soruyorlar. Hatta iktidar adına bürokratik görevleri devam ederken biz aslında sizdeniz, diye muhalefetle gizli kapaklı görüşmeler yürüten bürokratları da soruyorlar? Ya Hu bana ne? İlgilenmiyorum.

Bulundukları şehrin listesini yapacaklar ama üzerleri çizildi!

Bunu da söylesen bu sefer kan kaybeden partilerin hangi vekillerin üstünü çizdiğini? soruyorlar. Şimdi ben bilsem bile bulundukları şehrin vekil listesini yapacağı konuşulan o vekillerin aslında bizzat kendilerinin üstünün çizildiğini söyler miyim?