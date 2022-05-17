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Kılıçdaroğlu Arapça tweet attı: Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir!

Kılıçdaroğlu Arapça tweet attı: Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı’yla ilgili Katarlılara yönelik Arapça Tweet attı. Kılıçdaroğlu tweetinde, “Devlet fonlarına karşı işlenen bir suç varsa faillerin hiçbirine, siz olsanız dahi göz yummayacağız. Gelmeyi düşünürseniz bunu iyi bilin” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıkımın başlandığı Atatürk Havalimanı ile ilgili sert açıklamalarda bulunarak, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" dedi.

Twitter'da seri halinde tweet atan CHP lideri, "Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: 

"Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler?

Büyük değişim öncesinde, 5’li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?

Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?

Peki bunların Katarlı veya S. Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı’nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı?

"Gelecekseniz, bunu bilerek gelin"
Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin.

"İnsanların parasını çalarak yapılan hiçbir şey sizin tarafınıza satılamaz. Devlet fonlarına karşı işlenen bir suç varsa faillerin hiçbirine, siz olsanız dahi göz yummayacağız. Gelmeyi düşünürseniz bunu iyi bilin." (Arapça'dan otomatik çevrilmiştir)

Bu işte yer almış herkese son bir lafım olsun: Bu iş “Talimat aldım, mecburdum. diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!"

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