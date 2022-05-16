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İzmir'de bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tartıştığı uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

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İZMİR'in Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş (27) ile M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., Akkaş'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Akkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinden taksiye binerek kaçan şüpheli M.T'yi Bayraklı ilçesinde yakaladı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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