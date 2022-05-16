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Fransa'da hükümet istifa etti, yeni başbakan belli oldu

Fransa'da hükümet istifa etti, yeni başbakan belli oldu

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Başbakanı Jean Castex ve hükümetinin istifasını kabul etti. Macron Castex'in yerine ise; 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne''u atadı.

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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Başbakanı Jean Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu ifade edildi.

Açıklamada; istifanın Macron tarafından kabul edildiği belirtildi.

Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.

30 yıl sonra bir ilk
Castex'in yerine ise; 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne atandı.

Borne, 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson'ın ardından Fransa'nın ikinci kadın başbakanı oldu.

Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı.

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