Fransa'da hükümet istifa etti, yeni başbakan belli oldu

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Başbakanı Jean Castex ve hükümetinin istifasını kabul etti. Macron Castex'in yerine ise; 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne''u atadı.Abone ol
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Başbakanı Jean Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu ifade edildi.
Açıklamada; istifanın Macron tarafından kabul edildiği belirtildi.
Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.
30 yıl sonra bir ilk
Castex'in yerine ise; 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne atandı.
Borne, 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson'ın ardından Fransa'nın ikinci kadın başbakanı oldu.
Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı.