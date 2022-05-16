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Terör örgütü YPG/PKK çocukları kullanmaya devam ediyor! Raporlara da yansımıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütü YPG/PKK çocukları kullanmaya devam ediyor! Raporlara da yansımıştı

SURİYE ve Irak'ın kuzeyinde Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik operasyonlarında ağır kayıplar veren terör örgütü 'seferberlik' adı altında çocukları çatışma sahasına sürüyor.

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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara karşı sözde seferberlik ilan eden YPG/PKK terör örgütü Suriye'deki uzantılarını çocukları silahlı kadrosuna katmak için kullanıyor.

Örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitesinde yapılan görselli paylaşımda ondan fazla çocukla bir bildiri okunduğu görülüyor.

Örgütün çocukları kullanması raporlara yansımıştı
YPG/PKK'nın çocukları silahlı kadrolarda kullanması ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı raporda da yer almıştı. Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti" ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'silahlı çatışmalarda çocuklar' konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da YPG/PKK'yla 'örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için' eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

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