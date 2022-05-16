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ABD'nin eski korgeneralinden Türkiye çıkışı: F-16'lar derhal verilmeli

ABD'nin eski korgeneralinden Türkiye çıkışı: F-16'lar derhal verilmeli

ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ben Hodges, ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları ve modernizasyon kitlerini derhal vermesi gerektiğini savundu. Hodges, "İstense bugün bitmeden çözülebilir" dedi.

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ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ben Hodges, Rusya'nın yaz sonuna kadar Ukrayna'daki savaşı kaybedeceğini söyledi.

CNN Türk'e konuşan Hodges, ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları ve modernizasyon kitlerini derhal vermesi gerektiğini savundu.

"Türkiye bölgede önemli bir liderlik örneği gösteriyor"
Rusya-Ukrayna savaşı ve bölge ülkelerine etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Ben Hodges, "Bir kere Rusya'nın İsveç ya da Finlandiya'yı işgal edecek kapasitesi ya da imkanı yok. Zaten Ukrayna ile zar zor başa çıkıyorlar. Hatta Rusya, Ukrayna'da yenilecek. Yaz sonuna, eylüle kadar Ukrayna ordusunun Rus güçlerini 23 Şubat hattına geri püskürteceğini ön görüyorum. Bundan sonra uzun vadede Kırım ve Donbas da dahil Ukrayna topraklarının tamamen geri alınmasına odaklanmalıyız. Burada Türkiye'nin hiçbir zaman Rusya'nın Kırım'ın ilhakını tanımamış olması çok önemli. Bu, Türkiye'nin bölgede gösterdiği önemli bir liderlik örneği.

"Saldırmayacaklarından kesinlikle eminim"
Yani Rusya tabii ki Finlandiya ve İsveç'i tehdit edecektir. 'Askeri karşılık vermemiz gerekebilir' dediler, nükleer silahları olduğunu hatırlatmak için geçit töreninde gövde gösterisi yaptılar. Ama saldırmayacaklarından kesinlikle eminim. Ama Birleşik Krallık çoktan iki ülkeyle karşılıklı savunma anlaşmaları imzaladı. ABD ve diğerlerinin de bir sorun çıkması durumunda destek vermeye hazır olduğunu düşünüyorum. Finlandiya on yıllardır olası bir Rus işgaline karşı hazırlanıyor. Dünyanın en iyi seferberlik sistemine sahipler. Çok güçlü bir kalıcı orduları var. Bence Rusya tehdit eder ama bu süreci durduramayacağını biliyor" dedi.

"F-16'lar derhal Türkiye'ye verilmeli"

Hodges, "Bence F-16 meselesi derhal çözülmeli. İstense bugün bitmeden çözülebilir. Joe Biden yönetimi harekete geçmeli. Senato ve Dış İlişkiler Komitesi ile çalışmalı. Direnişin bir kısmının bu komiteden geldiğini düşünüyorum. Yani bu konu net bir şekilde çözülmeli" ifadelerini kullandı.

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