PKK bu kez İsveç'i vurdu! NATO üyeliği isteyen ülke Türkiye'nin vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor

Terör örgütü PKK, finansörü ve en büyük destekçilerinden biri olan İsveç'in de 'ulusal güvenlik sorunu' haline geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden sonra can havliyle NATO'ya üye olmak isteyen İsveç, şimdi Türkiye'nin vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO da devreye girmiş durumda.

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Soğuk Savaş'tan bu yana tarafsızlık politikası izleyen İsveç ve Finlandiya, şimdi 'Rusya endişesi' nedeniyle NATO'ya girmek istiyor. İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu sonrası NATO'nun kapısını çaldı. Ancak Türkiye, iki ülkenin NATO üyeliğine 'terör örgütü PKK'ya desteklerinden' dolayı karşı çıkıyor.

Özellikle İsveç, terörün Avrupa'daki merkezi konumunda. Terör örgütü PKK'ya verdiği destek İsveç'in üyeliğinin önündeki en büyük engel olacak. PKK, finansörü ve en büyük destekçilerinden biri olan İsveç'in de 'ulusal güvenlik sorunu' haline geldi. İsveç, şimdi Türkiye'nin vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO da devreye girdi.