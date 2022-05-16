Canan Kaftancıoğlu'ndan flaş çağrı! Yıkıma başlanan Atatürk Havalimanı önünde buluşulacak
Canan Kaftancıoğlu yaptığı son dakika açıklamasında yıkılmasına başlanan Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yaptı. Atatürk Havalimanı'nda yıkım çalışmaları geçtiğimiz gün başlamıştı. Kaftancıoğlu "Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var" diyerek yarınki buluşmaya çağırdı.Abone ol
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada yaptığı açıklamasında "Yarın saat: 11.00’de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz." dedi.
Atatürk Havalimanı'nda iş makineleri görülmeye başlanmıştı
Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi için start verildi. İstanbul Havalimanı'nın yapılmasıyla kullanılmamaya başlayan Atatürk Havalimanı’nın yıkımı için iş makinalarının getirildiği görülmüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikim törenine katılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlanmasının ardından yaptığı paylaşımla havalimanının ilk fidanlarıyla buluşmak için "gün saydığını" belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bir fidan dikim töreni yapılacağını açıkladı.