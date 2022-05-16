Canan Kaftancıoğlu'ndan flaş çağrı! Yıkıma başlanan Atatürk Havalimanı önünde buluşulacak

Canan Kaftancıoğlu yaptığı son dakika açıklamasında yıkılmasına başlanan Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yaptı. Atatürk Havalimanı'nda yıkım çalışmaları geçtiğimiz gün başlamıştı. Kaftancıoğlu "Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var" diyerek yarınki buluşmaya çağırdı.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada yaptığı açıklamasında "Yarın saat: 11.00’de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda iş makineleri görülmeye başlanmıştı

Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi için start verildi. İstanbul Havalimanı'nın yapılmasıyla kullanılmamaya başlayan Atatürk Havalimanı’nın yıkımı için iş makinalarının getirildiği görülmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikim törenine katılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlanmasının ardından yaptığı paylaşımla havalimanının ilk fidanlarıyla buluşmak için "gün saydığını" belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bir fidan dikim töreni yapılacağını açıkladı.