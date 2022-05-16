BIST 2.402
DOLAR 15,56
EURO 16,21
ALTIN 908,16
HABER /  GÜNCEL

Canan Kaftancıoğlu'ndan flaş çağrı! Yıkıma başlanan Atatürk Havalimanı önünde buluşulacak

Canan Kaftancıoğlu'ndan flaş çağrı! Yıkıma başlanan Atatürk Havalimanı önünde buluşulacak

Canan Kaftancıoğlu yaptığı son dakika açıklamasında yıkılmasına başlanan Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yaptı. Atatürk Havalimanı'nda yıkım çalışmaları geçtiğimiz gün başlamıştı. Kaftancıoğlu "Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var" diyerek yarınki buluşmaya çağırdı.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada yaptığı açıklamasında "Yarın saat: 11.00’de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda iş makineleri görülmeye başlanmıştı
Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi için start verildi. İstanbul Havalimanı'nın yapılmasıyla kullanılmamaya başlayan Atatürk Havalimanı’nın yıkımı için iş makinalarının getirildiği görülmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikim törenine katılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlanmasının ardından yaptığı paylaşımla havalimanının ilk fidanlarıyla buluşmak için "gün saydığını" belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bir fidan dikim töreni yapılacağını açıkladı.

İlgili Haberler
CHP mitingi İstanbul'a taşıyınca Canan Kaftancıoğlu afişleri hazırlattı Canan Kaftancıoğlu İsmail Saymaz'a konuştu Saymaz 'Parti üyeliği düşebilir' dedi CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? 'Kanka'sını önerdi...
ÖNCEKİ HABERLER
Netflix çalışanlarına rest çekti! Onaylamadıkları içerik üzerinde...
Netflix çalışanlarına rest çekti! Onaylamadıkları içerik üzerinde...
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme Cemal Metin Avcı'nın kardeşiyle ilgili karar
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme Cemal Metin Avcı'nın kardeşiyle ilgili karar
Cahit Özkan'dan AK Parti'nin görevine son verdiği iddiasına açıklama
Cahit Özkan'dan AK Parti'nin görevine son verdiği iddiasına açıklama
Meteoroloji'den o şehir için çok kritik uyarı! 19:00'a kadar sürecek
Meteoroloji'den o şehir için çok kritik uyarı! 19:00'a kadar sürecek
Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir dönem yakın korumasıydı! Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti
Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir dönem yakın korumasıydı! Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti
İsveç NATO için resmi başvuruyu açıkladı Türkiye veto sinyali vermişti ancak iadeye yanıt yok!
İsveç NATO için resmi başvuruyu açıkladı Türkiye veto sinyali vermişti ancak iadeye yanıt yok!
ATV'nin YouTube kanalı ihlal gerekçesiyle kapatıldı!
ATV'nin YouTube kanalı ihlal gerekçesiyle kapatıldı!
Emniyet'ten flaş açıklama: Özel güvenlik arama yapabilir! Yargıtay'ın kararına cevap
Emniyet'ten flaş açıklama: Özel güvenlik arama yapabilir! Yargıtay'ın kararına cevap
Çocuk kreşinde dehşet olay! Yorgun mermi camı kırdı
Çocuk kreşinde dehşet olay! Yorgun mermi camı kırdı
El Salvador'da 44 ülkenin katılımıyla Bitcoin toplantısı gerçekleştirilecek
El Salvador'da 44 ülkenin katılımıyla Bitcoin toplantısı gerçekleştirilecek