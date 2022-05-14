CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? 'Kanka'sını önerdi...

Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasını onadı. CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine siyasi yasak nedeniyle devam edememe durumu sözkonusu olan Kaftancıoğlu için CHP'de kulisler hareketlendi.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaların Yargıtay tarafından onanmasının sürpriz olmadığını ve CHP'lilerin beklediği bir sonuç olduğunu ifade eden Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Canan Kaftancıoğlu'nun kendi yerine önerdiği ismi açıkladı.

"Daha fazlasını bekleyen, hatta isteyen CHP'liler bile vardı. Şimdi gözyaşı dökmelerine bakmayın, onların çoğu timsah gözyaşları..." ifadelerini kullanan Sabah yazarı, Kaftancıoğlu'nun planının gölge başkan olarak hareket etmek olduğunu iddia etti ve kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

CHP İstanbul İl Binası önünde timsah gözyaşı dökenler, çıkan mahkûmiyetle İstanbul İl'i alacaklarını umuyorlardı ama görünen o ki alamayacaklar. Hukuken il başkanlığını bırakıp bırakmayacağı henüz belirsiz. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da bu belirsizliği gideren bir açıklama yaptı:

"İstanbul İl Başkanımız Kaftancıoğlu görevinin başındadır."

Ancak bu gerçek o geceden itibaren CHP kulislerindeki hareketlenmeyi durdurmaya yetmedi. Başta İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi'ni ağırlamasıyla siyasetin gündemine gelen Kahraman Balıkçı olmak üzere Boğaz'daki balık restoranlarında bir araya gelen CHP'lilerin tek gündem maddesi vardı:

"Canan giderse kim gelir..." ve "Canan'la artık yol yürünmez gerçeğini Kemal Bey'e kim anlatır..."

O masalarda "Ankara siyasetini bilen" iki isimden sıkça söz edildi: Berhan Şimşek ve Bihlun Tamaylıgil...

Onların bu konuda bir bilgileri ve hazırlıkları var mı yok mu bilemem ama adları çok konuşuldu.

CHP'nin bütün kurmayları İstanbul'da ve herkes yeni başkan kim olacak kulisi peşinde. Tabii Kaftancıoğlu da kendi koltuğunu bırakmaktan yana değil. Bu nedenle ilk önerinin de ondan geldiği konuşuluyor. Kaftancıoğlu kendi yerine mevcut yönetim kurulu üyesi olan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'u önermiş... CHP'lilere göre, "kankası" olan Coşkun, il başkanı olarak atanacak ama ipler Kaftancıoğlu'nun elinde olacak. Bir anlamda "gölge başkan" modeli... Bu modele Kılıçdaroğlu'nun da sıcak baktığı, hatta "olur" verdiği söyleniyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayın