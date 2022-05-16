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CHP mitingi İstanbul'a taşıyınca Canan Kaftancıoğlu afişleri hazırlattı

CHP mitingi İstanbul'a taşıyınca Canan Kaftancıoğlu afişleri hazırlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak nedeniyle, destek için, Bursa’dan İstanbul’a taşınan mitingin afişleri hazırlandı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 9 yıl önce attığı tweet’ler nedeniyle dava açılmıştı. Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'daki dosyası karara bağlandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın kararı sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir konuşma yapmıştı. CHP lideri burada yaptığı konuşmada, 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak mitingi İstanbul olarak değiştirdiklerini duyurmuştu.

CHP’nin İstanbul mitingi için hazırlanan afişlerde Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nun fotoğrafları kullanıldı. Afişte Kaftancıoğlu için “cesurdur”, “yüreklidir”, “bizimdir” ifadeleri kullanıldı.

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