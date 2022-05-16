Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürenlere istenen ceza belli oldu!

Avukat Şafak Mahmatyazıcıoğlu'nu sahibi olduğu balıkçıda öldüren zanlılar hakkında iddianame hazırlandı. 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar ay hapis cezası istenirken, 2 sanık için de ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6'şa ay hapis cezası istendi.

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Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlanarak mahkemeye gönderildi.

İddianamede, sanıklardan Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi. Tetiği çektiği belirlenen Ali Yasak ile Abdulkadir Kara hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.