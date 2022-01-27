Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! İşte cinayetin nedeni Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi ve çocukları

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırganların 5 kişi olduğu ve ikisinin yakalandığı açıklandı... Cinayetin nedeni de ortaya çıktı. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü restoran daha önce de uyuşturucu baronu 'hayalet' ve 'reis' lakapları ile tanınan Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya, diğer uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adamlarınca o restoranda öldürülmüştü.