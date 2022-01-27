Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! İşte cinayetin nedeni Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi ve çocukları
BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Son sözleri ne oldu? Son dakika haberine göre 5 zanlıdan ikisi yakalandı... Cinayetin nedeni milyonluk gayrimenkul satışından istenen 100 bin liralık komisyon olduğu iddia edildi.
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırganların 5 kişi olduğu ve ikisinin yakalandığı açıklandı... Cinayetin nedeni de ortaya çıktı. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü restoran daha önce de uyuşturucu baronu 'hayalet' ve 'reis' lakapları ile tanınan Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya, diğer uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adamlarınca o restoranda öldürülmüştü.
Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.
7 el ateş edilen saldırı sonrası kanlar içinde kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Saldırının gerçekleştiği mekanın Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi işletmesi olduğu da öğrenildi.
İşte olay yerinden ilk görüntüler