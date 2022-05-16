Canan Kaftancıoğlu İsmail Saymaz'a konuştu Saymaz 'Parti üyeliği düşebilir' dedi

Yargıtay, geçtiğimiz hafta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadı. Siyasi yasak da getirilen Kaftancıoğlu'nun görevine devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Kaftancıoğlu "Bundan sonra nasıl hareket edeceksiniz?" sorusuna; "Görevimin başındayım" sözleriyle yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak", "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Siyasi yasak getirildi

Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirilirken, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüp yürütemeyeceği merak konusu oldu. Bu konuda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair farklı iddialar ortaya atılırken, beklenen açıklama Kaftancıoğlu'nun kendisinden geldi.

Görevimin başındayım

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı Kaftancıoğlu, "Bundan sonra nasıl hareket edeceksiniz?" sorusuna; "Görevimin başındayım" yanıtını verdi.

Parti Meclisi'nde yol haritası belirlenecek

Öte yandan bugün toplanacak olan CHP Parti Meclisi'nde de gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuşuyla başlayacak toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu görüşülecek. Seçim ve seçim güvenliği hazırlıklarının ele alınacağı toplantıda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarının onanması sonrası çizilen yol haritası da tartışılacak.

Parti üyeliği düşebilir

Saymaz yazısında, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Yeğin hakkında verdiği karar cumhurbaşkanına hakaretten de cezalandırılan Kaftancıoğlu'nun parti üyesi olamayacağını gösteriyor. Bir eylemde "Katil Erdoğan" diye slogan atan Yeğin, 2017 yılında Van 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Bu ceza 7 bin TL'ye çevrildi. Cezanın onanması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Siyasi Partiler Sicil Bürosu, 30 Mart 2021'de Yeğin'in parti üyeliğini düşürdü. Gerekçe olarak, Siyasi Partiler Kanunu'nda (SPK) üyeliğe engel sayılan maddeler gösterildi." ifadesini kullandı. Saymaz şunları kaydetti:

"Yeğin'in avukatı İlke Işık, Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, cumhurbaşkanlığına hakaretin parti üyeliğine engel oluşturmadığını yazdı. Işık, SPK'nin 11/b-4 maddesinde "Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci babında sayılan suçların" işaret edildiğini, cumhurbaşkanına hakaretin değil, soykırım ve insanlığa karşı suçların bu kapsama girdiğini savundu. Ankara 12. İdare Mahkemesi, 31 Mart 2022'de verdiği kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı haklı buldu. Kararda, SPK'nin 11/b-4 maddesinin 765 sayılı eski TCK'nın ikinci kitabının birinci babındaki suçları içerdiği ve bunların içinde cumhurbaşkanına hakaretin de bulunduğu ifade edildi. Dün Avukat İlke Işık ile görüştüm. Işık, Umut Yeğin kararı için "Yargıtay'ın parti üyeliğine engel olmak için uydurduğu bir karardır bu. Muhalif partilerin siyaset yapmasını engellemek için kullanılıyor" dedi. Işık, bu hafta bölge adliye mahkemesine başvuracağını söyledi. Ancak yapacağı itiraz, yürütmeyi durdurmuyor. Yeğin'in EMEP üyeliği düşürüldü. Yeğin kararı Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin, dolayısıyla il başkanlığının düşürüleceğini gösteriyor."