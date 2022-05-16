Muharrem İnce Beşar Esad ile görüşeceğini ilan etti! EYT için de söz verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile canlı yayına çıktı. Muharrem İnce Beşar Esad ile Suriyeli mülteciler için görüşeceğini söyledi. İnce EYT için de garanti verdi.

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Fox Tv’de Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmenin yollarını aradığını söyledi. Türkiye’ye gelen Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda Esad ile bir yol haritası çıkarılması gerektiğini savunan Muharrem İnce şunları söyledi:

-“Ben Esad’la görüşmenin yollarını arıyorum, randevu verirse gidip görüşeceğim. Ben bu ülkeyi yönetirsem biz ilişkileri nasıl kuracağız, diyeceğim. Deniyorum şu anda”.

EYT haklarını vereceğiz

Muharrem İnce emeklilikte yaşa takılanlara da söz verdi. Muharrem İnce şunları söyledi:

-Çalışma yaşamına başlarken demiş ki devlet bana 20-25 yıl prim öde seni emekli edeyim demiş. Vatandaş denileni yapmış ama devlet maçın ortasında kuralı değiştirmiş. Onun için EYT'liler haklı.

-EYT'li gereğini yapmışsa primlerini ödemişse vereceksiniz hakkını. Neden onu yaşa takıyorsunuz bekletiyorsunuz.