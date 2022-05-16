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İzmir'de korkunç olay! Bıçaklanan uzman çavuştan acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de korkunç olay! Bıçaklanan uzman çavuştan acı haber geldi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan uzman çavuş yaşamını yitirdi. Olay yerinden taksiye binerek kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

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İddiaya göre, Musalla Mahallesi'nde gece saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş (27) ile M.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, Akkaş'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Akkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay yerinden taksiye binerek kaçan şüpheli M.T'yi Bayraklı ilçesinde yakaladı.

M.T'nin Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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