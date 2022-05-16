Osman Müftüoğlu: Koronavirüs sürecindeki bir hata tekrar tekrar yapıldı

Koronavirüs pandemisi sürecinde yapılan kan sulandırıcı kullanımı hatasına dikkat çeken Osman Müftüoğlu "COVID-19 pandemisi sürecinde önemli ama gözden kaçan bir hata tekrar tekrar yapıldı." dedi.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covıd-19 pandemisi sürecinde önemli ama gözden kaçan bir hatanın tekrar tekrar yapıldığını söyledi.

“Pandemi sürecinde -maalesef- nedensiz bir şekilde muazzam bir şehir efsanesi devreye girdi. O efsaneye göre, Covıd-19’dan ölenlerin çoğunu kaybetmemizin esas nedeninin 'pıhtılaşma problemleri' olduğu kulaktan kulağa hızla yayıldı” diyen Müftüoğlu, “Aslında olan biten, yani işin gerçeği şu” diyerek Hürriyet'teki yazısında şunları kaleme aldı:

“Yeni Koronavirüs Covıd-19’a yakalanıp hastalığı ağır düzeyde yaşayanlarda, damar duvarında iltihaplanma (endotelit) yapıyordu. Bu iltihaplanma neticesinde de “damar içi pıhtılaşma süreçleri” devreye giriyor, damarlar ya daralıp tıkanıyor ya da o damarlardan kopan pıhtılar kalp, beyin ve başka organlarda 'damar tıkanmaları'na yol açabiliyordu. Peki, netice? Bu önemli bilgi birçok yanlışın başlangıç adımı oldu.

Covıd-19’u ağır geçirenlerin bir kısmında ciddi pıhtılaşma problemlerinin olduğu bilgisi doğruydu. Ne var ki bu bilgi sosyal medyada köpürtüldükçe köpürtüldü. Öyle ki 'Evinizde eğer Covıd-19’a yakalanan varsa hasta olmadığınız halde siz bile koruyucu amaçla kan sulandırıcı/inceltici ilaçları kullanmalısınız' şeklinde saçma sapan bir tavsiyeye bile dönüştü. Peki, sonuç? Pandemi sürecinde kan inceltici ilaçların satışında muazzam bir patlama yaşandı.

Farklı moleküller içeren kan inceltici ilaçlar adeta yok sattı. Netice mi? Kanaatime göre, pandemide koruyucu amaçla kan inceltici ilaç kullananların yüzde 90’dan fazlası bu haplar ve iğneler için gereksiz yere harcama yaptılar. Ayrıca üzülerek altını çizeyim: Bu arada pıhtılaşma hapı yutanlardan bazıları -özellikle riskli gruptaki yaşlılar- mide, bağırsak hatta beyin kanaması gibi ciddi sorunlar yaşadılar.”