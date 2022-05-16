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Osman Kavala'ya verilen ceza için Avrupa Konseyi raportör gönderiyor!

Osman Kavala'ya verilen ceza için Avrupa Konseyi raportör gönderiyor!

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Osman Kavala ve diğer isimler için Avrupa Konseyi Türkiye'ye raportör gönderiyor.

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AKPM'nin Türkiye'nin denetim sürecini yürütmek için atadığı iki raportör, Gezi Davası kapsamında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve diğer yedi sanığa 18'er yıl hapis cezasının verilmesinin ardından ilk kez Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Avrupa Konseyi’nin yasama organı Parlamenter Meclisi (AKPM), 18-20 Mayıs günlerinde İstanbul ve Ankara’da temas ve incelemelerde bulunmak üzere iki raportörünü Türkiye’ye gönderecek. Raportörlerin, AKPM’nin Türkiye hakkında yürüttüğü denetim süreci ve Osman Kavala davasına ilişkin görüşmeler yapması öngörülüyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesinin ardından gerçekleşecek temaslar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce başlatılan ihlal süreci açısından da önem taşıyor.

İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevis, 18-20 Mayıs günlerinde İstanbul ve Ankara’da olacak. AKPM’nin Türkiye’nin denetim sürecini yürütmek için atadığı iki raportör, 25 Nisan’da sonuçlanan Gezi Davası kapsamında iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet ve diğer yedi sanığa 18’er yıl hapis cezasının verilmesinin ardından ilk kez Türkiye’de temaslarda bulunacak.

AKPM tarafından araştırma ve bilgi toplama amacıyla Türkiye’ye gönderilecek raportörlerin, Adalet Bakanlığı temsilcileri, adli merciler ve cezaevleri ile ilgili birimler, baro ve avukatlar, sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu incelemelere ilişkin ilk gözlemlerini 24 Mayıs’ta ilgili komisyona aktaracak olan gözlemciler, daha sonraki dönemde AKPM’ye raporlarını sunacak.

Türkiye, kurucu üyeleri arasında olduğu Avrupa Konseyi ile iki ayrı sıkıntılı süreçten geçiyor.

Birincisi AKPM tarafından 2017’den bu yana sürdürülen siyasi denetim süreci. Diğeri de Türkiye’nin Osman Kavala ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamaması nedeniyle konseyin siyasi organı Bakanlar Komitesi tarafından Şubat 2022’de başlatılan “ihlal prosedürü.”

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