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ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kaliforniya 'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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