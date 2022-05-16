BIST 2.419
DOLAR 15,50
EURO 16,13
ALTIN 900,01
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a destek çıktı

Kılıçdaroğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a destek çıktı

Kocaeli'nde Derince Belediyesi, Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta yapmayı planladığı konseri prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karara tepki göstererek, sosyal medya hesabından Aynur Doğan'ın seslendirdiği Dar Hejiroke (İncir Ağacı) şarkısını paylaştı.

Abone ol

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edildi.

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirdi.

"Kürt olduğu için iptal edildi algısı"
Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu destek çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…"

Aynur Doğan'ın 2011 yılında Düsseldorf'ta PKK elebaşı Öcalan posteri önünde verdiği konser.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kilosu 10 bin liradan satılıyor! Hasat başladı hücre yeniliyor, çok sayıda faydası var
Foto Galeri Kilosu 10 bin liradan satılıyor! Hasat başladı hücre yeniliyor, çok sayıda faydası var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Telefon dolandırıcısı Ekrem İmamoğlu’nu aradı
Telefon dolandırıcısı Ekrem İmamoğlu’nu aradı
15 yaşındaki genç babasını başından vurarak öldürdü
15 yaşındaki genç babasını başından vurarak öldürdü
Çorlu'da LPG’li otomobil alev topuna döndü
Çorlu'da LPG’li otomobil alev topuna döndü
Gaziantep FK'yi farklı geçen Alanyaspor'un Avrupa iddiası devam etti
Gaziantep FK'yi farklı geçen Alanyaspor'un Avrupa iddiası devam etti
Başakşehir konuk olduğu Giresunspor'a takıldı
Başakşehir konuk olduğu Giresunspor'a takıldı
Kasımpaşa Antalyaspor maçında gol yağmuru! Kazanan konuk ekip oldu
Kasımpaşa Antalyaspor maçında gol yağmuru! Kazanan konuk ekip oldu
Hatayspor'u deviren Konyaspor'un Devler Ligi hayali sürüyor
Hatayspor'u deviren Konyaspor'un Devler Ligi hayali sürüyor
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin bu sezon bir ilki başardı
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin bu sezon bir ilki başardı
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı