Kasımpaşa Antalyaspor maçında gol yağmuru! Kazanan konuk ekip oldu

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 58 yaparak 7. sıraya yerleşen Antalyaspor, 38. haftada Galatasaray'ı ağırlayacak. 50 puanla 10. sırada yer bulan Kasımpaşa ise küme düşmesi kesinleşen Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

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19. dakikada Antalyaspor öne geçti. Naldo'nun kendi yarı sahasından uzun pasında sol kanatta topla buluşan Wright hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu sol çaprazda Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra topu altıpasın içindeki Fredy ile buluşturdu. Fredy'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

29. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Adriano'nun sağdan ortasında Brecka'dan seken top Bünyamin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden yerden şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

36. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Bahadır'ın hatası sonucu sol çaprazda topu kapan Muleka ceza sahasına girdikten sonra pasını verdi. Fernando'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası sağ çaprazında Fall'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kale çizgisi önünde Naldo'nun müdahale ettiği top kornere çıktı.

37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Muleka'dan seken topu arka direkte tamamlayan Umut meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

47. dakikada Antalyaspor ikinci golü buldu. Fernando'nun soldan kullandığı kornerde Naldo'nun altıpas çizgisinin üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top yere çarparak ağlara gitti: 1-2

53. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Hadergjonaj'ın geri pasında kaleci Erdem'in uzaklaştırmak istediği topu araya giren Wright kaptı. Wright'ın ceza sahası sağ çaprazından uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

70. dakikada Antalyaspor dördüncü kez ağları havalandırdı. Fernando'nun ara pasıyla topla buluşan Wright ceza sahası sol çaprazında son çizgiye yakın bir noktadan topu arka direğe ortaladı. Gökdeniz ile girdiği ikili mücadelede son olarak Hadergjonaj'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4

86. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Emin'in soldan ortasında Mabil'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

90+2. dakikada Wright'ın ceza sahası içinden çıkardığı sert şutta üst direğe çarpan meşin yuvarlağı kale çizgisini geçtikten sonra kaleci Erdem kontrol etti. Gol kararı veren hakem Mert Güzenge, VAR odasının uyarısı üzerine saha kenarında incelemede bulundu. Mert Güzenge bu pozisyondan önce Antalyaspor ceza sahasında kaleci Boffin ile girdiği ikili mücadelede Muleka'nın yerde kaldığı pozisyonla ilgili penaltı kararı verdi ve Wright'ın golünü iptal etti. 90+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Umut meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4

Antalyaspor karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Kasımpaşa: 2 - 4 :Antalyaspor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Ahmet Emin Engin), Brecka, Bruma, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 68 Travnik), Eysseric, Fall (Dk. 68 Mabil), Hajradinovic (Dk. 77 Tunay Torun), Muleka, Umut Bozok

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Bahadır Öztürk (Dk. 67 Veysel Sarı), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 74 Ufuk Akyol), Ndao (Dk. 46 Ghacha), Adriano (Dk. 73 Sinan Gümüş), Doğukan Sinik (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Wright

Goller: Dk. 19 Fredy, Dk. 47 Naldo, Dk. 53 Wright, Dk. 70 Hadergjonaj (KK) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 37 ve 90+6 (P) Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 63 Fall, Dk. 90 Tunay Torun, Dk. 90+2 Erdem Canpolat (Kasımpaşa), Dk. 63 Floranus (yedek kulübesinde) (Fraport TAV Antalyaspor)