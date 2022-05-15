Hatayspor'u deviren Konyaspor'un Devler Ligi hayali sürüyor

Bu sonucun ardından 67 puanla 3. sıradaki yerini koruyan ve Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e takılmasıyla birlikte Devler Ligi şansını sürdüren Konyaspor, 38 haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek. 50 puanla 11. sırada yer bulan Hatayspor ise Giresunspor'u ağırlayacak.Abone ol
2. dakikada Hadziahmetovic'in sol kanattan kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Michalak'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Bytyqi'nin gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0
9. dakikada Hatayspor'da Fatih'in ceza sahası içinde kafayla müdahale ettiği top Musa'dan döndü. Konuk ekip futbolcularının Musa'nın topa koluyla müdahale ettiği yönündeki itirazlarının ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Dönen topu önünde bulan Sadık'ın vuruşunda meşin yuvarlak Musa'ya çarparak filelere gitti. Bu pozisyonun ardından tekrar VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Sehic'in penaltı kullanılırken atıştan önce öne çıktığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanması kararını verdi. 15'inci dakikada penaltıda topun başına geçen El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
45+6. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
51. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top farklı şekilde auta çıktı.
71. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında iyi yükselen Hassan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
73. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Hadziahmetovic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Michalak'ın sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1
78. dakikada Hassan'ın ceza sahası içinden sert şutunda top üst direkten döndü.
87. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soner'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Hassan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Konyaspor: 3 - 1 :Hatayspor
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Ekrem Kan, Süleyman Özay
Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran (Dk. 79 Uğurcan Yazğılı), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 79 Soner Dikmen), Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi (Dk. 79 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 88 Amilton), Cikalleshi (Dk. 70 Hassan)
Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Saint-Louis, Boudjemaa (Dk. 75 Muhammed Mert), Benzia (Dk. 46 Onur Ergün), Lobjanizde (Dk. 81 Kahraba), Diouf (Dk. 62 Bertuğ Özgür Yıldırım), El Kaabi
Goller: Dk. 5 Bytyqi, Dk. 73 Michalak, Dk. 87 Hassan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 15 El Kaabi (P) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 22 Fatih Kurucuk, Dk. 39 Diouf (Atakaş Hatayspor)