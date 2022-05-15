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Eskişehir'de 93 yaşındaki sürücü çocuğa çarptı! Aracından bastonuyla indi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de 93 yaşındaki sürücü çocuğa çarptı! Aracından bastonuyla indi

ESKİŞEHİR'de bir sürücünün otomobille 16 yaşındaki çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada şoförün 93 yaşında olduğunu gören vatandaşlar adeta şok geçirdi.

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ESKİŞEHİR Atatürk Caddesi'nde 16 yaşındaki E.Ö., karşıya geçmek isterken gelen araçlardan dolayı yol ortasında durdu. O esnada 93 yaşındaki C.Y., kullandığı 26 NS 621 plakalı otomobil ile E.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen E.Ö., ciddi bir yara almazken otomobilde ise maddi hasar oluştu.

93 yaşındaki sürücü bastonuyla aracından indi
Meydana gelen kaza sonrası ileri yaşından dolayı desteksiz yürüyemeyen sürücü C.Y., elindeki baston ile çarptığı çocuğun yanına geldi. Olayın etkisiyle tansiyonu yükselen 93 yaşındaki C.Y.'nin yol ortasında kalan otomobilini trafik polisleri kenara çekerken sürücü çarptığı yayayla birlikte ambulans bekledi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hem sürücü hem de yaralı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Desteksiz yürümekte güçlük çektiği görülen 93 yaşındaki sürücü C.Y., görenleri şaşkına çevirdi. İleri yaşına rağmen araç kullanmaya devam etmesinden dolayı C.Y.'nin daha büyük kazalara sebebiyet verebileceğini söyleyen vatandaşlar tepki gösterdi.

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