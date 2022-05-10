Çeyiz parası 2022 kaç para oldu başvuru nasıl, nereye yapılır?

Çeyiz parası olarak da adlandırılan evlilik ödeneği, devlet tarafından yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara ödeniyor. Peki 2022 yılında çeyiz parasına nasıl başvurulur? Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parası alabilme şartları nelerdir? 2022 çeyiz parası ne kadar oldu? İşte detaylar...

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2022 yılında evlilik hazırlığı yapan vatandaşlar çeyiz parası hakkında araştırmalarını sürdürüyor. SGK tarafından verilen 'evlenme ödeneği' alabilmek için hangi kriterlere uyulması gerektiği merak ediliyor. Peki çeyiz parasına nasıl başvurulur? Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parası alabilme şartları nelerdir? 2022 çeyiz parası ne kadar oldu? İşte detaylar...

Çeyiz parası nedir: Çeyiz parası olarak da adlandırılan evlilik ödeneği, evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara devlet tarafından, maaşının 24 katına kadar verilen toplu paraya verilen isimdir. 2008’den itibaren yetim aylığı alan kadınlara verilmektedir.

Kimler çeyiz parası alabilir: Çeyiz parasını anne veya babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kadınlar, yapacakları evlilik öncesinde başvuru yapması halinde bir defaya mahsus alabilmektedir.

Evlenen kadın eğer, 4/A (SSK) ya da 4/B (Bağ-Kur) sigorta kolundan yararlanarak maaş alıyorsa maaşının 24 katına kadar çeyiz parası alabilir.

Diğer yandan evlenen kadın yetim maaşını 4/C (emekli sandığı) sigorta kolundan alıyorsan aylık maaşının 12 katı kadar çeyiz parası alabilir.

Çeyiz parası alma şartları nelerdir:

Çeyiz parası alabilmek için başvuracak kişinin;

Kadın olması, (Erkekler bu ödenekten yararlanamıyor)

Yetim aylığı alıyor olması,

İlk evliliğini yapıyor olması (Bu ödenek sadece bir sefere mahsus ödenir, kişi ikinci veya üçüncü evliliği için çeyiz parası alamaz.)

Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da çeyiz parası alamıyor

Çeyiz parası için nereye başvurulur: Çeyiz parası için başvuru, evlenen ve yetim aylığı alan kadının ikametgahının bulunduğu il veya ilçe SGK müdürlüklerine ya da SGK hizmet merkezlerine yapılmaktadır. Kadın eğer yetim aylığını emekli sandığı üzerinden alıyorsa;

Aylık aldığı ebeveyn, 1 Ekim 2008 tarihinden önce kamu görevlisi olmuşsa, çeyiz aylığı başvurusunu Ankara’da olan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dair Başkanlığı’na yapması gerekmektedir.

Aylık aldığın ebeveyn, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmuşsa bağlı olunan SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılabilir.

Çeyiz parasına başvuru yaparken gerekli belgeler:

Evlenme cüzdanı

Kimlik

Başvuru yapılan kurumdan alınacak dilekçe.

Çeyiz parası yetim aylığı alan kadının maaşı üzerinden hesaplanmaktadır. 4A ya da 4B sigorta kolu üzerinden 500 TL yetim maaşı alanlar, 12.000 TL alırlar. 4C sigorta kolundan 500 TL yetim aylığı alınması durumunda ise; çeyiz parası ödemesi 6.000 TL olur. Ayrıca hesaplama yapılırken yetim maaşının ek ödemeler hariç olan tutarı üzerinden hesaplanır.