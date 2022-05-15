Ali Babacan'dan zamlara tepki: Aradaki fark Erdoğan farkı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Keçiören'deki partisinin 1. Olağan Ankara Keçiören İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin 1. Olağan Ankara Keçiören İlçe Kongresi'nde konuştu. Akaryakıta gelen zamlara tepki gösteren Babacan, "Bugün benzin, mazot dünyadaki fiyatlar kadar artsaydı bugün benzinin, mazotun fiyatının olacağı yer 9 lira, 10 liraydı. Benzin, mazot eğer 20 lira civarında dolanıyorsa aradaki fark Erdoğan farkıdır, Erdoğan zammıdır" dedi.

Partilerinin üye sayısının 150 bini aştığını söyleyen Babacan, Eskişehir'deki Anadolu Fest'in engellenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep'teki mitinglerinin yakalanmalarına tepki gösteren Babacan, akaryakıta gelen zamlara ilişkin "Benzin, mazot eğer 20 lira civarında dolanıyorsa aradaki fark Erdoğan farkıdır, Erdoğan zammıdır" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Üye sayımız 150 bini aştı

Son dönemde üye sayısı en fazla artan siyasi parti biz olduk. Tam 11 bin 693 kişi DEVA Partili oldu. Üye sayımız 150 bini aştı.

Bu vesileyle üye kaydı için çaba gösteren tüm teşkilat mensuplarımızı yürekten kutluyorum.

Eskişehir'de Anadolu Fest yasaklanması

Ülkesinin özgürlüğü için mücadele eden, etkinlikleri bile engellenen gençlerin yanındayız.

Beraat ettikleri halde hakları iade edilmeyen KHK'lıların yanındayız.

Ayrımcılığa uğrayan, kendisini ikinci sınıf hisseden, hor görülen tüm vatandaşlarımızın yanındayız.

Gaziantep'teki miting

Gaziantep Demokrasi Meydanı’ndaki mitingimize önce 'uygun' diyorlar. Sonra baskı görüp verdikleri onayı iptal ediyorlar.

Sözüm ona mitinge gitme zahmetini artırmak için Antep Kalealtı’da yer gösteriyorlar.

Aradaki fark Erdoğan farkı

Bugün benzin, mazot dünyadaki fiyatlar kadar artsaydı bugün benzinin, mazotun fiyatının olacağı yer 9 lira, 10 liraydı.

Benzin, mazot eğer 20 lira civarında dolanıyorsa aradaki fark Erdoğan farkıdır, Erdoğan zammıdır.

Merkez Bankası'nın para bastığı iddiası

Merkez Bankası’na para bastırdığınızda enflasyonun artacağını herkes biliyor. Tek bilmeyen Sayın Erdoğan kaldı memlekette herhâlde.

Karşılıksız, ölçüsüz para bastığınızda, enflasyon artar. Bu kadar basit.