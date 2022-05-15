NATO'dan Türkiye açıklaması! Veto paniği yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin, Türkiye'nin endişelerini bildirdiğini, bir uzlaşı için şartların bulunacağına inandığını söyledi. Finlandiya da adaylık için başvuracağını açıkladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

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Kovid-19'a yakalanan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Geoana, toplantı girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği hakkında Türkiye ile dün gece yapılan görüşmeler nasıldı?" sorusu üzerine Geoana, açık ve yapıcı bir görüşme yapıldığını belirtti.

Geoana, "Türkiye önemli bir müttefik. (Türk yetkililer) Dostlar ve müttefikler arasında ele alınan ve konuşulan endişelerini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmaya karar verirse bu iki ülkeyi memnuniyetle karşılamak ve bir uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyorum." dedi.

Finlandiya da açıkladı! Erdoğan'a çağrı yaptılar Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını söyleyerek, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi. Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür." demişti.

Çavuşoğlu, dün gece İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü toplantı yapmıştı.

'Terör örgütüdür' dönüşü

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi. Linde, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz" dedi.

Çözüme ulaşamadık

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile dün akşam yapılan müzakerelerde çözüme ulaşamadıklarını ve diplomatik müzakerelere devam etme kararı aldıklarını söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Linde, ülkesinin NATO üyelik başvurusu kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Linde, "Türkiye ile dün akşam yapılan müzakerelerde çözüme ulaşamadık ve diplomatik müzakerelere devam etme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Türk tarafı ile "Suriye'nin kuzeyindeki oluşumdan dolayı" anlaşamadıklarını kaydeden Linde, "Biz PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyoruz. Kuzey Suriye'deki oluşum için aynı şeyi düşünmüyoruz, birçok NATO ülkesi de düşünmüyor. ABD ve diğer NATO ülkeleri gibi biz de Kuzey Suriye'deki Kürt örgütleri ile görüştük." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.