BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  DÜNYA

Rusya duyurdu iki S-300 hava savunma sistemi vuruldu

Rusya duyurdu iki S-300 hava savunma sistemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Rusya sınırı yakınında bulunan Sumi bölgesinde iki S-300 hava savunma füze sistemini vurduklarını bildirdi.

Abone ol

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’nın farklı bölgelerinde taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Zaporijya, Paraskoviyevka, Konstantinovka ve Novomihaylovka yerleşim birimleri civarında 2 komuta merkezi, 11 birlik müstahkem mevkisi ve mühimmat, füze ve top silahlarının bulunduğu 4 cephaneliğin vurulduğunu kaydetti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin, Ukrayna askerleri ve teknik araçların bulunduğu 32 bölgeyi ateş altına aldığını ifade eden Konaşenkov, “Sumi bölgesinde Şpilevka yakınlarında 2 adet S-300 hava savunma füze fırlatma sistemi ve radarı yok edildi.” dedi.

Füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusuna ait 6 komuta merkezi, 13 topçu bataryası ile asker ve teknik araçların toplandığı 123 alanı imha ettiğini bildiren Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 150’ye yakın milliyetçi silahlı gücün etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk, Luhansk, Harkiv bölgelerinde ve Yılan Adası üzerinde toplam 15 Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu belirten Konaşenkov, Herson ve Harkiv bölgelerinde havada Toçka-U füzesi ile 11 Smerç çok namlulu roketatar mermisinin yok edildiğini aktardı.

Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 165 uçak, 125 helikopter, 879 insansız hava aracı, 306 hava savunma füze sistemi, 3 bin 98 tank ve zırhlı araç, 381 çok namlulu roketatar, 1525 obüs ve havan topu, 2 bin 934 özel askeri araç imha edildi.” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Bayraktar açıkladı ABD de çalışıyor! Bakalım kim daha önce bitirecek?
Selçuk Bayraktar açıkladı ABD de çalışıyor! Bakalım kim daha önce bitirecek?
Kanlı ay tutulması 2022 Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta?
Kanlı ay tutulması 2022 Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta?
Kanlı Ay tutulması ne zaman nasıl olur Türkiye'de kaçta gerçekleşecek?
Kanlı Ay tutulması ne zaman nasıl olur Türkiye'de kaçta gerçekleşecek?
CHP'ye Ekrem İmamoğlu yağmuru! Tepki dinmiyor yetişmek mümkün değil
CHP'ye Ekrem İmamoğlu yağmuru! Tepki dinmiyor yetişmek mümkün değil
Üniversitelere NFT ve Blockchain müjdesi YÖK Başkanı açıkladı
Üniversitelere NFT ve Blockchain müjdesi YÖK Başkanı açıkladı
ABD'de süpermarkette dehşet! 18 yaşındaki 'zırhlı' katil tamamı siyahi 10 kişiyi öldürdü
ABD'de süpermarkette dehşet! 18 yaşındaki 'zırhlı' katil tamamı siyahi 10 kişiyi öldürdü
Perşembe günü okullar yarım gün mü 19 Mayıs tatili ne zaman başlar?
Perşembe günü okullar yarım gün mü 19 Mayıs tatili ne zaman başlar?
MEB verileri erişime açıyor Mahmut Özer duyurdu
MEB verileri erişime açıyor Mahmut Özer duyurdu
AK Parti'de BAE çatlığı! Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın istifası istendi ama o direniyor
AK Parti'de BAE çatlığı! Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın istifası istendi ama o direniyor
Dışişleri Bakanlığı"ndan ABD'deki saldırı için açıklama
Dışişleri Bakanlığı"ndan ABD'deki saldırı için açıklama