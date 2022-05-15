Dışişleri Bakanlığı"ndan ABD'deki saldırı için açıklama

ABD'nin New York kentindeki süpermarket saldırısıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada yararlılara acil şifaler diledikleri belirtildi.Abone ol
ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Payton Gendron isimli saldırganın, saldırıdan önce internette 180 sayfalık manifesto yayınladığı ortaya çıktı
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