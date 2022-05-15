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Dışişleri Bakanlığı"ndan ABD'deki saldırı için açıklama

Dışişleri Bakanlığı"ndan ABD'deki saldırı için açıklama

ABD'nin New York kentindeki süpermarket saldırısıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada yararlılara acil şifaler diledikleri belirtildi.

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ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Payton Gendron isimli saldırganın, saldırıdan önce internette 180 sayfalık manifesto yayınladığı ortaya çıktı

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