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CHP'ye Ekrem İmamoğlu yağmuru! Tepki dinmiyor yetişmek mümkün değil

CHP'ye Ekrem İmamoğlu yağmuru! Tepki dinmiyor yetişmek mümkün değil

CHP'de Ekrem İmamoğlu tartışması bitmiyor. Toplantılarda masaya yatırılan konunun ayrıntıları ortaya çıktı. CHP yönetimine telefon, mail yağmuru oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üç kenti kapsayan Karadeniz ziyaretinde, beraberindeki gazeteciler ve yapılan açıklamalar nedeniyle yaşanan tartışmanın yansımaları raporlara da geçti.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde "CHP Genel Merkezi’nin yurttaşların başvurularını içeren haftalık raporuna göre 2-8 Mayıs tarihleri arasında 554’ü telefon, 444’ü elektronik posta yoluyla binin üzerinde yurttaş parti merkezine ulaşarak çeşitli konularda görüş ve taleplerini iletti. Yapılan aramaların 569’u gündeme dair değerlendirme içeriyor, diğerleri talep ve şikayetleri yansıtıyordu. Gündeme dair değerlendirme içeren başvurularda ilk sırada 139 kez ile “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine tepkiler” yer aldı. Söz konusu rapor her hafta MYK’ya iletiliyor." ifadelerine yer verildi. 

Gündemden düşmüyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Artvin, Rize ve Trabzon'a gerçekleştirdiği gezi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Bir belediye başkanının Karadeniz'de mitingler yapmasını "tuhaf" karşılayan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirirken, birçok muhalif isim de gazeteci Nagehan Alçı'nın geziyi takip eden isimlerin arasında yer almasını eleştirdi. Hatırlanacağı üzere bu isimler arasında ünlü piyanist Fazıl Say ve komedyen Şahan Gökbakar gibi popüler isimler de yer alıyordu.

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