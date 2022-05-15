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Süleyman Soylu Katar ekibiyle görüştü Türk polisi görev yapacak

Süleyman Soylu Katar ekibiyle görüştü Türk polisi görev yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdülaziz Al-Ansari ve beraberindeki heyet ile görüştü. Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda, Türk çevik kuvvet ekibi görev yapacak

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Bakan Soylu, Katar 2022 FİFA Dünya Kupası'nda Alınacak Güvenlik Önlemleri konulu toplantı dolayısıyla Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdülaziz Al-Ansari ve beraberindeki komite üyeleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Zafer Ersin, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Volkan Sazak ile Dış İlişkiler Başkanlığı Şube Müdürü Halil İbrahim Özler de hazır bulundu.

21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda, güvenliği sağlamak için Türkiye'den çevik kuvvet personelinin Katar'a gönderileceği açıklanmıştı.

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