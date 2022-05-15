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Bakan Nureddin Nebati Güldür Güldür'e katılıyor! Davete bomba cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, skecini yayınlayan Güldür Güldür'ün davetine cevap verdi. Kendisi hakkında yayınlanan skeci paylaşan Nebati, gelen davet üzerine katılacağını duyurdu.

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Güldür Güldür'ün Bakan Nureddin Nebati hakkındaki skecinin tanıtımını yayınladıktan sonra Show TV'nin yayınlamaması sansür iddialarıyla tartılmıştı. Kanal yönetiminin bayram haftası reyting endişesiyle yayınlamadığını duyurduğu skeç dün akşam yayınlandı.

Hakkındaki skeci paylaşan Bakan Nureddin Nebati'ye Güldür Güldür'den "Mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz." diyerek davet gelmişti.

Bunun üzerine Bakan Nebati teklifi kabul ederek "Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah." dedi.

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