AÖL sınav tarihleri 2022 Açık lise sınavı online mi olacak?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kısa bir süre kalmasıyla AÖL sınav tarihleri ne zaman? Sorusu araştırması hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte 3. dönem AÖL sınav tarihleri 2022 hakkında ayrıntılar...

Abone ol

AÖL sınav tarihleri 3. dönem 2022 araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Açık Lise sınavları tarihleri gündemde. Kayıt yenilemenin 29 Nisan'da sona ermsiyle AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Liseyi açıktan okuyan binlerce öğrenci "Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Açık Öğretim Lisesi sınavları tarihi...

AÖL sınavları ne zaman:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL sınavları online mı:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.