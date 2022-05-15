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Belma Simavi kimdir kaç yaşında neden öldü?

Belma Simavi kimdir kaç yaşında neden öldü?

Hürriyet Gazetesinin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından Belma Simavi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Belma Simavi kimdir, kaç yaşında neden öldü? Belma Simavi ölüm nedeni nedir?

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Bir süredir koah nedeniyle hastanede tedavi gördüğü iddia edilen Belma Simavi vefat etti. Hürriyet Gazetesinin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti. Bir dönem Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Gazeteci Ertuğrul Özkök, "Gazetenin gizli kahramanıdı" dedi.

Ertuğrul Özkök acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Bir Hürriyet kahramanını kaybettik. Belma Simavi’yi herkes Hürriyet Gazetesinin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi olarak tanırdı. Ama biz Hürriyet çalışanları için o Belma Hanımdı. Gazetenin gizli kahramanıdı. Ödül gecelerinin ev sahibiydi. Çalıştığımız binada yemek yediğimiz restoranlara harika bir İtalyan restoranı estetiği veren, duvarlarımızı birer resim galerisine çeviren, koridorlarımızı Çiçekci dükkanı haline getiren renkli, isyankar, kafa tutan patronumuzdu. Gecelerimizde, davetlerde bizi hiç yalnız bırakmayan arkadaşımızdı. Nur içinde yatın Belma Hanım. Hepimiz size borçluyuz. Benim ve ailem için yaptıklarınızı hiç unutmayacağım.”

Belma Simavi kimdir:

Belma Simavi'nin ünlü gazeteci Erol Simavi ile evli olduğu bilinmektedir.

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