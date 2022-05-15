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Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp öldürdü

Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp öldürdü

YOZGAT’ta Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp’in de karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

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Olay Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kayaalp idaresindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AJJ 366 plakalı tır da çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Dolgunyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dolgunyürek'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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