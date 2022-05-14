Akaryakıta yeni zam yolda! İşte beklenen yeni fiyatlar

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası uygulanan ambargolar nedeniyle bir ara 134 dolar seviyelerine çıkan brent petrol, geride kalan hafta yaklaşık 10 dolarlık bir artışla yeniden 110 dolar seviyelerine yükseldi.

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Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 109,88 dolar oldu.

​Geride kalan hafta 100 dolar seviyelerinden işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün 110 dolar seviyelerine kadar çıktı.

Türkiye'de akaryakıta zam sinyali

Petrol fiyatlarının dalgalı bir seyirde olması nedeniyle sektör kaynakları, akaryakıta yeni bir zam geleceğinin sinyalini verdi.

Sektör kaynakları, artış nedeniyle Türkiye'de de benzinin litre fiyatına zam geleceğini belirtti. Buna göre; yeni haftanın ilk günü ile birlikte LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.

Litresi 22 lirayı aşacak

Hafta başında yapılacak yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek.

LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Brent petrol fiyatları neden yükseliyor?

Fiyatların yükselişinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri etkili oldu. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcileri, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan, Rus petrol üretimindeki düşüş de küresel piyasalarda arz darlığı endişelerini artırdı.