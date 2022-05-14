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Bakan Soylu: 'Polise taş atan terörist, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir'

Bakan Soylu: 'Polise taş atan terörist, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir'

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün de aralarında bulunduğu bir grup, terör suçlarından aranan ve yurt dışında ölen Aysel Doğan için kentte cenaze töreni düzenlemek istedi. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, polise taş atarak yine skandal bir provokasyona imza attı. Önlü'ye Bakan Soylu çok sert tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir” dedi.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir” ifadelerini kullandı.

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